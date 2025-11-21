Εντός έδρας απαιτητική δοκιμασία για τον Ολυμπιακό, στη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (21:15, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στο ΣΕΦ την Παρί, θέλοντας να επιστρέψουν στις νίκες έτσι ώστε να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Για την προηγούμενη «διαβολοβδομάδα», οι Πειραιώτες αρχικά επιβλήθηκαν εύκολα με 95-78 και με κυριαρχική εμφάνιση της Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι όμως το οποίο στιγματίστηκε από τον νέο σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Κίναν Έβανς, ενώ δύο μέρες αργότερα ταξίδεψαν στην Ιταλία, εκεί όπου το πάλεψαν μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά τελικά ηττήθηκαν με το οριακότατο 88-87 από την Αρμάνι Μιλάνο.

Έτσι, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 7-4 μετά το πέρας 11 αγωνιστικών, ισοβαθμώντας με Ζάλγκιρις, Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα, ενώ παράλληλα βρίσκονται μόλις μία νίκη πίσω από Χάποελ και Ερυθρό Αστέρα, που συγκατοικούν στην κορυφή. Κόντρα στην Αρμάνι, οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούσαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως έκαναν την αντεπίθεσή τους στην τέταρτη περίοδο και είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν για να στείλουν το ματς στην παράταση, αλλά το τρίποντο του Βεζένκοφ στο φινάλε δεν ήταν εύστοχο. Την περασμένη Κυριακή (16/11), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβλήθηκε εύκολα μ,ε 88-64 του Προμηθέα στην Πάτρα, διευρύνοντας το εντός τω συνόρων νικηφόρο σερί του (7/7 στην Stoiximan GBL).



