Κούβα: Νέο γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε στη χώρα

Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, το τρίτο κατά σειρά σε λιγότερο από έξι μήνες και το όγδοο από τα τέλη του 2024, ανακοίνωσε η κουβανική επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας.

«Προκλήθηκε μια πλήρης αποσύνδεση του ηλεκτρο-ενεργειακού συστήματος της χώρας» έγινε γνωστό από την Union nacional electrica (UNE) σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διευκρίνισε πως διερευνά τα «αίτια» αυτής της νέας διακοπής ρεύματος, η οποία πλήττει το σύνολο της νήσου των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: skai.gr

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