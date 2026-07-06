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Κούβα: Νέο γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε στη χώρα

Η κουβανική επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας δήλωσε πως διερευνά τα «αίτια» αυτής της νέας διακοπής ρεύματος, η οποία πλήττει το σύνολο της νήσου

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Κούβα

Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, το τρίτο κατά σειρά σε λιγότερο από έξι μήνες και το όγδοο από τα τέλη του 2024, ανακοίνωσε η κουβανική επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας.

«Προκλήθηκε μια πλήρης αποσύνδεση του ηλεκτρο-ενεργειακού συστήματος της χώρας» έγινε γνωστό από την Union nacional electrica (UNE) σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διευκρίνισε πως διερευνά τα «αίτια» αυτής της νέας διακοπής ρεύματος, η οποία πλήττει το σύνολο της νήσου των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κούβα διακοπή ρεύματος
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