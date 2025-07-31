Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα και η ομιλία του Βιτόρια (vid)

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της ρεβάνς με τη Ρέιντζερς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το βίντεο προσφέρει στους φίλους του Τριφυλλιού εικόνες που δεν προβλήθηκαν στη ζωντανή μετάδοση. Καταγράφει στιγμές πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ξεχωρίζει η πορωτική ομιλία του Ρουί Βιτόρια. Ο τεχνικός δίνει το στίγμα του κλίματος στην ομάδα με τα λόγια του.

