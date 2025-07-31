Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα και η ομιλία του Βιτόρια (vid)

Η ομιλία του Πορτογάλου τεχνικού πριν τη ρεβάνς και οι στιγμές πίσω από τις κάμερες

Παίκτες Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της ρεβάνς με τη Ρέιντζερς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το βίντεο προσφέρει στους φίλους του Τριφυλλιού εικόνες που δεν προβλήθηκαν στη ζωντανή μετάδοση. Καταγράφει στιγμές πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ξεχωρίζει η πορωτική ομιλία του Ρουί Βιτόρια. Ο τεχνικός δίνει το στίγμα του κλίματος στην ομάδα με τα λόγια του.

