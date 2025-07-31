Η Κρίσταλ Πάλας δεν έχει σκοπό να ξεπουλήσει και αυτό φαίνεται από τα ποσά που ζητάει για τον Εμπερέτσι Έζε. Οι «αετοί» είναι σκληροί στις διαπραγματεύσεις και κάνουν όλο και πιο δύσκολη τη ζωή της Άρσεναλ, που ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Άγγλου μεσοεπιθετικού.

Οι «κανονιέρηδες» μετά την απόκτηση του Βίκτορ Γκιόκερες, θέλουν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στο επιθετικό τους τρίτο, με τον Έζε να μοιάζει μία ιδανική περίπτωση για τον Μικέλ Αρτέτα.

Όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, η Κρίσταλ Πάλας ζητάει κοντά στα 78 εκατ. ευρώ σύνολο, για να δεχθεί να παραχωρήσει τον αστέρα της ομάδας.

