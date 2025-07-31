Λογαριασμός
«Η Κρίσταλ Πάλας ζητάει 78 εκατ. ευρώ από την Άρσεναλ για τον Έζε»

Τσουχτερός φαίνεται πως είναι ο Εμπερέτσι Έζε, καθώς η Κρίσταλ Πάλας ζητάει από την ενδιαφερόμενη Άρσεναλ, ένα ποσό κοντά στα 78 εκατ. ευρώ, για να τον παραχωρήσει

Εζέ

Η Κρίσταλ Πάλας δεν έχει σκοπό να ξεπουλήσει και αυτό φαίνεται από τα ποσά που ζητάει για τον Εμπερέτσι Έζε. Οι «αετοί» είναι σκληροί στις διαπραγματεύσεις και κάνουν όλο και πιο δύσκολη τη ζωή της Άρσεναλ, που ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Άγγλου μεσοεπιθετικού.

Οι «κανονιέρηδες» μετά την απόκτηση του Βίκτορ Γκιόκερες, θέλουν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στο επιθετικό τους τρίτο, με τον Έζε να μοιάζει μία ιδανική περίπτωση για τον Μικέλ Αρτέτα.

Όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, η Κρίσταλ Πάλας ζητάει κοντά στα 78 εκατ. ευρώ σύνολο, για να δεχθεί να παραχωρήσει τον αστέρα της ομάδας.

