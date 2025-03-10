Έρευνα σε σκωτσέζικη ομάδα μετά από retweet σε μοντέλο του OnlyFans

Η Sophie Rain έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή λόγω των επιδόσεων του λογαριασμού της στο OnlyFans, ωστόσο άθελά της, έφερε μπελάδες σε κάποιον εργαζόμενο της Κλάιντ.
Βλέπετε, στο Twitter της σκωτσέζικης ομάδας της Δ’ κατηγορίας έγινε κατά λάθος retweet μία δημοσίευση της Rain, με τους ανθρώπους του συλλόγου να ενημερώνουν πως διεξάγουν εσωτερική έρευνα προκειμένου να εντοπιστεί ο υπαίτιος.
«Το περιεχόμενο της δημοσίευσης δεν αντανακλά τις πεποιθήσεις του συλλόγου» αναφέρει η σχετική ενημέρωση...
