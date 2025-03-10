Λογαριασμός
Έρευνα σε σκωτσέζικη ομάδα μετά από retweet σε μοντέλο του OnlyFans

Οι άνθρωποι της Κλάιντ ψάχνονται για τον υπαίτιο μετά ένα... πονηρό retweet της Sophie Rain

Sophie Rain

Η Sophie Rain έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή λόγω των επιδόσεων του λογαριασμού της στο OnlyFans, ωστόσο άθελά της, έφερε μπελάδες σε κάποιον εργαζόμενο της Κλάιντ.

Βλέπετε, στο Twitter της σκωτσέζικης ομάδας της Δ’ κατηγορίας έγινε κατά λάθος retweet μία δημοσίευση της Rain, με τους ανθρώπους του συλλόγου να ενημερώνουν πως διεξάγουν εσωτερική έρευνα προκειμένου να εντοπιστεί ο υπαίτιος.

«Το περιεχόμενο της δημοσίευσης δεν αντανακλά τις πεποιθήσεις του συλλόγου» αναφέρει η σχετική ενημέρωση...

Onlyfans

Πηγή: sport-fm.gr

