Σύμφωνα με τον Corriere dello Sport, ο Νίκο Παζ πείστηκε από τους ανθρώπους της Ίντερ και σκέφτεται πολύ θετικά τη μετακίνησή του στο Μιλάνο, το φετινό καλοκαίρι.
Ο υπερταλαντούχος ποδοσφαιριστής της Κόμο κάνει τη διαφορά τη φετινή σεζόν με το… μαγικό ραβδάκι του Σεσκ Φάμπρεγας στους νεοφώτιστους και ήταν λογικό να τον προσέξουν αρκετά στη Serie A.
Οι «νερατζούρι» φέρονται να έκαναν την κίνηση – ματ για να τα βρουν μαζί του και να παίξει με τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά στο «Τζουσέπε Μεάτσα», με τους Πρωταθλητές πλέον να προσεγγίζουν το προσεχές διάστημα την Κόμο για να καταθέσουν προσφορά.
