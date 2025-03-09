Παναθηναϊκός: Παίχτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρεμιέρα των playoffs

Ο Παναθηναϊκός σήμερα το απόγευμα στις (19:00) , αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Superleague. Οι πρασινοι θελουν να πάρουν αυτό το διπλό , προκείμενο να βρεθούν όσο πιο κοντά γίνεται στις πρώτες δυο θέσεις , της βαθμολογίας πριν την έναρξη των playoffs. Μια ευκαιρία σήμερα για τον Παναθηναϊκό , καθώς η ΑΕΚ έχει δύσκολο έργο στην έδρα του Άρη και μπορεί με ένα άσχημο αποτέλεσμα , το τριφύλλι να βρεθεί στην ισοβαθμία για την δεύτερη θέση.
