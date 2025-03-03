Φιορεντίνα: Αμφίβολοι κομβικοί παίχτες ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φιορεντίνα για τον πρώτο αγώνα τον δυο ομάδων στο πλαίσιο των «16» του Conference League. Οι δυο ομάδες δεν βρίσκονται στο καλύτερο σημείο της σεζόν, ωστόσο προέρχονται απο θετικά αποτελέσματα στα πρωταθλήματα που αγωνίζονται. Για τους «πράσινους», το paopantou.gr σας έχει ενημερώσει σχετικά με τις επιστροφές Πελίστρι Γεντβάϊ και Βαγιαννίδη. Ενώ και απο την άλλη πλευρά, οι «βιόλα», αντιμετωπίζουν προβλήματα απουσιών.

