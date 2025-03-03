Επέστρεψε στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Ντουμπάι ο Τσιτσιπάς

Επιστροφή στo Τop 10 της παγκόσμιας κατάταξης για τον Στέφανο Τσιτσιπά! Ο Έλληνας τενίστας κατέκτησε τον 12ο τίτλο της καριέρας του στο τουρνουά που διεξήχθη στο Ντουμπάι, δείχνοντας το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο και κάμπτοντας την αντίσταση του Οζέ-Αλιασίμ με 2-0 σετ στον τελικό!

Έτσι, ο Τσιτσιπάς μπήκε ξανά μετά από αρκετό καιρό στην κορυφαία δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, προσπερνώντας Άλεξ Ντε Μινόρ και Τόμι Πολ! Στην κορυφή παραμένει ο Ιταλός, Γιάνικ Σίνερ, με τους Ζβέρεφ και Αλκαράθ να τον ακολουθούν.

