Συγκινεί ο Τάισον: Αφιέρωσε το γκολ στον πατέρα και τον αδελφό του που έχουν φύγει από τη ζωή

Ο Τάισον άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Asteras AKTOR, και αφιέρωσε το γκολ στον πατέρα και τον αδελφό του 

Τάισον

Ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε τον Asteras AKTOR στην Τούμπα για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον«Δικέφαλο του Βορρά» να παίρνει εν τέλει το «τρίποντο» επικρατώντας με 2-0.

Τον δρόμο για τη νίκη άνοιξε στο 24ο λεπτό ο Τάισον, με τον Βραζιλιάνο να σκοράρει μετά από πολύ καιρό στο ελληνικό πρωτάθλημα και να το πανηγυρίζει έξαλλα.

Στη συνέχεια ο Τάισον έκανε μία ανάρτηση στα social media και αφιέρωσε το γκολ αυτό σε δύο πολύ αγαπημένα του πρόσωπα που έχουν φύγει από την ζωή, τον πατέρα και τον αδελφό του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τάισον:

«Μου λείπετε τόσο πολύ! Παραμένω δυνατός και πάντα θέλω να κερδίζω! Με φροντίζετε από εκεί ψηλά. Σας αγαπάω πατέρα και αδερφέ».

