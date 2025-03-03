Σφιντέρσκι: Μετά από τόσο καιρό βρίσκει δίχτυα στην Ελλάδα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο ΟΑΚΑ τον Παναιτωλικό για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Βιτόρια κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, μετά από την ήττα κόντρα στη Λαμία, με τελικό σκορ 2-0. Κομβικός παίκτης για το Τριφύλλι ήταν ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος “σημείωσε” το πρώτο του γκολ με τη “πράσινη” φανέλα.
