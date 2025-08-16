Φιλική ήττα από τη Λάτσιο για τον Ατρόμητο σε ένα επεισοδιακό ματς

Με ήττα σε... όχι και τόσο φιλικό αγώνα έκανε «πρόβα τζενεράλε» ο Ατρόμητος. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου έχασε με σκορ 2-0 από τη Λάτσιο σε αγώνα προετοιμασίας στο Ριέτι, ο οποίος όμως σημαδεύτηκε από πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων.



Πράγματι, οι δύο αντίπαλοι λίγο έλειψαν να τινάξουν το φιλικό στον αέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Όλα ξεκίνησαν από ένα πάτημα του Ματέο Γκεντουζί στον Ισμαϊλά Ουεντραόγκο, ενώ ο τελευταίος ήταν πεσμένος στο έδαφος, το οποίο προκάλεσε μία ένταση.

Μαουρίτσιο Σάρι και Λεωνίδας Βόκολος μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να ηρεμήσουν τους παίκτες τους, με τον διαιτητή να μοιράζει κίτρινες κάρτες και την κατάσταση προσωρινά να αποκλιμακώνεται. Παρόλα αυτά, λίγο αργότερα ο Μανσούρ έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Τάτι Καστεγιάνος και ακολούθησε... χαμός, με γενικευμένη σύρραξη.



Όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αντικρίσουν την κόκκινοι κάρτα ο Μανσούρ από πλευράς Ατρομήτου και ο Καστεγιάνος από πλευράς Λάτσιο, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε και εντός της φυσούνας του γηπέδου. Τελικά, το παιχνίδι συνεχίστηκε μετά από διακοπή αρκετών λεπτών και ενώ η κατάσταση είχε ηρεμήσει.



Στα αγωνιστικά, ο Ατρόμητος είχε καλή ανασταλτική λειτουργία στο πρώτο μέρος, και κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να κρατήσει μακριά από την περιοχή του τη Λάτσιο, χωρίς να απειληθεί. Στο δεύτερο μέρος, οι «μπιανκοσελέστι» έκαναν πολλές αλλαγές και ανέβασαν την απόδοσή τους, αρχίζοντας να απειλούν περισσότερο την αντίπαλη εστία.



Κάπως έτσι, στο 76ο λεπτό, ο Τιγιάνι Νόσλιν, που είχε μπει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Λάτσιο. Το τελικό 2-0 στην «πρόβα τζενεράλε» για την ιταλική ομάδα έγραψε στο 90' ο Πέδρο, με τον Ατρόμητο να κρατά σε γενικές γραμμές τη θετική του ανασταλτική λειτουργεία, κόντρα σε μία ομάδα γεμάτη ποιότητα.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης (46’ Κοσέλεφ) – Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν – Μπάκου (81’ Τσιλούλης), Ουεντραόγκο (81’ Καραμάνης), Μίχορλ (81’ Τσιγγάρας), Τζοβάρας (78’ Γιουμπιτάνα) – Παλμεζάνο (59’ Οζέγκοβιτς), Φαν Βέερτ (38’ Τσακμάκης).

