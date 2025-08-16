Ολυμπιακός: «Συμφωνία για τον Ταλίς»

Οι Βραζιλιάνοι επιμένουν για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ταλίς, αναφέροντας ότι οι νταμπλούχοι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Παλμέιρας για την απόκτηση του νεαρού επιθετικού!



Ο Βενέ Κασαγκράντε μεταδίδει ότι οι δύο πλευρές τα έχουν βρει για ένα ποσό της τάξης των επτά εκατομμυρίων ευρώ, με τους Πειραιώτες να αποκτούν το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Αυτό που απομένει σύμφωνα με τον ρεπόρτερ, είναι να κλείσει και το deal μεταξύ Ολυμπιακού και μάνατζερ του 20χρονου φορ, που έχει δύο γκολ σε 13 συμμετοχές με τον σύλλογο της Βραζιλίας.



Αναλυτικά:



«Η Παλμέιρας ξεκίνησε ζητώντας οκτώ εκατομμύρια ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη, ο Ολυμπιακός απάντησε ότι είναι διατεθειμένος να δώσει επτά και οι σύλλογοι κατέληξαν σε συμφωνία. Τώρα, η ελληνική ομάδα διαπραγματεύεται με τους εκπροσώπους του αθλητή το οικονομικό για να κλείσουν τη συμφωνία. Όσοι εμπλέκονται, αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως μια συμφωνία που είναι σε καλό δρόμο για να ολοκληρωθεί».

Mais detalhes da negociação do Olympiacos com o Palmeiras por Thalys:



Palmeiras iniciou a negociação pedindo 8 milhões de euros por 70% (para manter 30% dos direitos do atacante);



O Olympiacos respondeu que topa pagar 7 milhões de euros e que aceita ceder ceder 30% ao Verdão;… pic.twitter.com/4aM22eru8a — Venê Casagrande (@venecasagrande) August 16, 2025

