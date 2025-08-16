Ντόντσιτς: Γλίτωσε τον σοβαρό τραυματισμό

Ο Λούκα Ντόντσιτς τρόμαξε τους πάντες στη Σλοβενία, όταν τραυματίστηκε και αποχώρησε για τα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής του ομάδας με τη Λετονία.



Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες γλύτωσε τα χειρότερα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι δεν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά η οποία θα έκανε αμφίβολη τη συμμετοχή του στο Ευρωμπάσκετ.

Ο σταρ των Λέικερς θα υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις την Κυριακή 17/8, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού στο γόνατο του δεξιού του ποδιού.

