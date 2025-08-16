Φουρνιέ: Είδε το χαστούκι του Γιάννη στον Λαρεντζάκη και προειδοποίησε τον συμπαίκτη του

Στην PAOK Sports Arena, μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί του Μαυροβουνίου (69-61), το πράγμα ξέφυγε λίγο... εκτός παρκέ!



Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να γιορτάσει την επιτυχία με τον δικό του τρόπο, χαρίζοντας στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη ένα φιλικό... χαστούκι. Το στιγμιότυπο έγινε viral στα social media, και δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος σταρ, που είναι πολύ ενεργός στο «X», δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. «Να τι θα παθαίνεις τη νέα χρονιά κάθε φορά που δε θα κάνεις ό,τι σου λέω», έγραψε στον «Λάρι», κάνοντας ξεκάθαρο πως στον Ολυμπιακό οι οδηγίες θα δίνονται… μετά συνοδευτικού χαστουκιού.

If you dont listen to everything I say next season this is whats gonna happen @gianlary5 pic.twitter.com/wl9H4JyP9b — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 16, 2025

