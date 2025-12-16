FIFA The Best 2025: Σε ήρωα γιατρό ομάδας το βραβείο Fair Play

Ο γιατρός της γερμανικής ομάδας Γιαν Ρέγκενσμπουργκ, Αντρέα Χάρλας-Νόικινγκ, που επανέφερε στη ζωή έναν φίλαθλο, κέρδισε το βραβείο FIFA Fair Play 2025.

Ο αθλητίατρος και ειδικός αθλητικής χειρουργικής, τον περασμένο Απρίλιο, πριν από έναν μεγάλο αγώνα της 2ης Bundesliga μεταξύ Ρέγκενσμπουργκ και Μαγδεβούργο έσωσε μια ανθρώπινη ζωή.

Ένας οπαδός της γηπεδούχου ομάδας κατέρρευσε στις κερκίδες και ο Χάρλας-Νόικινγκ έσπευσε γρήγορα στο σημείο και τον επανέφερε στη ζωή. Παράλληλα φρόντισε να είναι αρκετά σταθερός ώστε να μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο για να αναρρώσει πλήρως.

Οι αποφασιστικές και σωτήριες ενέργειες που έκανε του χάρισαν το βραβείο Fair Play της FIFA - μια τιμή που απονέμεται σε έναν παίκτη, προπονητή, ομάδα, διαιτητή αγώνα, μεμονωμένο οπαδό ή ομάδα οπαδών σε αναγνώριση υποδειγματικής συμπεριφοράς fair play, είτε εντός είτε εκτός γηπέδου.

Andreas Harlass-Neuking wins the FIFA Fair Play Award! 🤝#TheBest — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

