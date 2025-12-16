Παναθηναϊκός: Το περίεργο με Ντέσερς και Νιγηρία…

Ο Σίριλ Ντέσερς θα λείψει από τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, καθώς κλήθηκε να αγωνιστεί με τον εθνική ομάδα της Νιγηρίας, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο στράικερ του «Τριφυλλιού», θα απουσιάσει από τον αυριανό αγώνα με την Καβάλα για το κύπελλο. Ενώ θα λείψει και από το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.

