Παναθηναϊκός: Το περίεργο με Ντέσερς και Νιγηρία…

Το περίεργο με τις επιλογές του προπονητή της εθνικής Νιγηρίας, αναφορικά με τους επιθετικούς 

Σίριλ Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς θα λείψει από τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, καθώς κλήθηκε να αγωνιστεί με τον εθνική ομάδα της Νιγηρίας, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο στράικερ του «Τριφυλλιού», θα απουσιάσει από τον αυριανό αγώνα με την Καβάλα για το κύπελλο. Ενώ θα λείψει και από το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

