Θριαμβευτής στη δικαστική διαμάχη με την Παρί ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ. Το Εμπορικό Δικαστήριο του Παρισιού διέταξε με απόφασή του τον γαλλικό σύλλογο να καταβάλλει 61 εκατ. ευρώ στον φορ της Ρεάλ. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και πρέπει να εκτελεστεί άμεσα.

Ο Γάλλος άσος διεκδικούσε χρήματα που ισχυριζόταν πως του οφείλονται από μισθούς και μπόνους, μετά την αποχώρησή του από την ομάδα το καλοκαίρι του 2024.



Συνολικά, η Παρί πρέπει να καταβάλει τα 55 εκατ. ευρώ συν τις δεδουλευμένες αποδοχές αδείας. Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε τη δημοσίευση της απόφασης για ένα μήνα στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας της Παρί.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρί αξίωνε 440 εκατ. ευρώ από τον πρώην παίκτη της κατά την ακρόαση του περασμένου Νοεμβρίου, ενώ ο Εμπαπέ, μέσω των δικηγόρων του, απαίτησε 263 εκατ. ευρώ από τον σύλλογο της πρωτεύουσας.

O 27χρονος άσος αγωνίστηκε στην Παρί από το 2018 μέχρι το 2024 μετρώντας 235 γκολ σε 264 εμφανίσεις και κατέκτησε μαζί της έξι πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και δύο Λιγκ Καπ, ενώ έφτασε στον τελικό του Champions League το 2020.

