Μπρούνο Φερνάντες: «Η διοίκηση δεν είχε τα κότσια να μου πει να φύγω»

O Mπρούνο Φερνάντες κατηγορεί τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πως δεν είχε το σθένος να του πει ότι δεν τον ήθελε στην ομάδα το καλοκαίρι. Ο Πορτογάλος μέσος αποκάλυψε πως θα μπορούσε να είχε πιέσει για να πάει στην Αλ Χιλάλ, που του πρόσφερε μυθικό συμβόλαιο, ωστόσο η αγάπη του για την ομάδα και η επιμονή του Ρούμπεν Αμορίμ τον κράτησαν.



«Το ζήτημα της αφοσίωσης δεν αντιμετωπίζεται όπως παλιά. Θα μπορούσα να είχα φύγει στην τελευταία μεταγραφική περίοδο, θα είχα κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα. Αποφάσισα να μείνω, επίσης για οικογενειακούς λόγους, αλλά επειδή αγαπώ πραγματικά τον σύλλογο. Η συζήτηση με τον προπονητή με έκανε επίσης να μείνω. Αλλά, από την πλευρά του συλλόγου, ένιωσα λίγο, "αν φύγεις, δεν είναι τόσο άσχημα για εμάς". Με πληγώνει λίγο. Περισσότερο από το να με πληγώνει, με κάνει να λυπάμαι επειδή είμαι ένας παίκτης που δεν υπάρχει τίποτα να του καταλογίσεις. Είμαι πάντα διαθέσιμος, πάντα παίζω, καλά ή κακά. Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Μετά, βλέπεις πράγματα γύρω σου, παίκτες που δεν εκτιμούν τόσο πολύ τον σύλλογο και δεν τον υπερασπίζονται τόσο πολύ... αυτό σε κάνει να λυπάσαι», τόνισε ο Μπρούνο Φερνάντες.

«Το άτομο που μου μίλησε ήταν ο πρόεδρος της Αλ Χιλάλ, ο οποίος με κάλεσε απευθείας. Ήθελαν να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Αλ Χιλάλ. Ήταν ήδη ένα ενδιαφέρον που υπήρχε από την εποχή του Ζόρζε Ζεσούς, με είχε ήδη καλέσει το 2023. Δεν μπορώ να παραπονεθώ, πληρώνομαι πολύ καλά, αλλά προφανώς η διαφορά είναι τεράστια. Όμως το χρήμα δεν ήταν ποτέ αυτό που με καθοδήγησε. Αν κάποια μέρα χρειαστεί να παίξω στη Σαουδική Αραβία, θα παίξω στη Σαουδική Αραβία. Ο τρόπος ζωής μου θα αλλάξει, οι ζωές των παιδιών μου θα είναι... ηλιόλουστες, μετά από έξι χρόνια στο Μάντσεστερ με κρύο και βροχή, θα παίζω σε ένα αναπτυσσόμενο πρωτάθλημα, με καταξιωμένους παίκτες. Θα μπορούσα όπως κάνουν πολλοί να πω: "Θέλω να φύγω, δεν θέλω να προπονηθώ, θέλω απλώς να φύγω για 20 ή 30 εκατομμύρια, ώστε να με πληρώσουν καλύτερα". Αλλά ποτέ δεν το έκανα αυτό. Ποτέ δεν ένιωσα ότι θέλω να το κάνω, επειδή ένιωθα ότι η ενσυναίσθηση και η αγάπη που είχα για τον σύλλογο ήταν οι ίδιες. Αλλά φτάνεις σε ένα σημείο όπου, για αυτούς, τα χρήματα είναι πιο σημαντικά από οτιδήποτε άλλο. Ο σύλλογος ήθελε να φύγω, το έχω αυτό στο μυαλό μου. Το είπα στους διοικούντες, αλλά νομίζω ότι δεν είχαν το θάρρος να πάρουν αυτή την απόφαση, επειδή ο προπονητής με ήθελε. Αν είχα πει ότι ήθελα να φύγω, αυτοί θα με άφηναν να φύγω», κατέληξε.

