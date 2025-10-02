Λογαριασμός
Η FIFA έβαλε στη θέση του τον Τραμπ: «Εμείς αποφασίζουμε για τις διοργανώσεις μας»

Ξεκάθαρη ήταν η απάντηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σε όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για αλλαγή γηπέδων και έδρας σε παιχνίδια του Μουντιάλ

Ινφαντίνο Τραμπ

Όρια βάζει στον Ντόναλντ Τραμπ η FIFA. Μέσω του αντιπροέδρου της, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ περί αλλαγής γηπέδων στο Μουντιάλ, εάν κρίνει αυτός ότι τίθεται θέμα ασφάλειας.


«Το τουρνουά είναι της FIFA, η δικαιοδοσία είναι της FIFA και η FIFA είναι αυτή που λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της, Βίκτορ Μονταλιάνι, σε συνέδριο στο Λονδίνο.

Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ συγκεκριμένα είχε αναφέρει πως είναι πιθανό να μην διεξαχθούν αγώνες στο Σιάτλ και Σαν Φρανσίσκο, καθώς θεωρεί πως δεν είναι ασφαλείς πόλεις.

