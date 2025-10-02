Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ! Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα είχε και πάλι κακές συνέπειες για την έδρα του Ολυμπιακού.

Όπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες, γέμισε με νερά το γήπεδο των Πειραιωτών, με τους ανθρώπους του γηπέδου να προσπαθούν να προλάβουν τα χειρότερα, τοποθετώντας νάιλον στο παρκέ.

Το καλό της υπόθεσης είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» στο ξεκίνημα της σεζόν αγωνίζονται εκτός Ελλάδος, απέναντι σε Μπασκόνια (96-102) και Μπαρτσελόνα (2/10, 21:45) για την Ευρωλίγκα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, μπορεί να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Ολυμπιακό για παραχώρηση του ΣΕΦ στους Πειραιώτες, αλλά δεν έχει παραδοθεί ακόμα επισήμως στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός αυτήν τη στιγμή παραμένει ενοικιαστής.

