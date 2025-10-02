Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής Βραζιλίας για τις δυο φιλικές αναμετρήσεις με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, με τον Βινίσιους να συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του.

Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει μετά τις 11/06 και το ματς με την Παραγουάη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας μάλιστα βρει και τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Παράλληλα, ο Νεϊμάρ συνεχίζει να είναι εκτός κλήσεων μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον τετρακέφαλο, ενώ ο Αντσελότι δεν μπορεί να υπολογίζει τους Άλισον και Μαρκίνιος που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

CONVOCADOS! ✅



O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro.



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/AgoZ2CZW7E — brasil (@CBF_Futebol) October 1, 2025

