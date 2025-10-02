Πόλο Γυναικών

Γνωστές έγιναν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Εθνική μας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο που θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία.

Η κλήρωση που έγινε σήμερα έφερε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στον πρώτο όμιλο με τις Γαλλία, Γερμανία και Σλοβακία μία κλήρωση ευνοϊκή ανάλογα φυσικά και με τη μεγάλη δυναμική της ομάδας μας.

Αναλυτικά οι όμιλοι:

1ος όμιλος : Ελλάδα, Γαλλία, Σλοβακία, Γερμανία

2ος όμιλος: Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία

3ος όμιλος: Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία

4ος όμιλος: Ολλανδία, Ελβετία, Βρετανία, Ισραήλ

