Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η κλήρωση της Εθνικής πόλο γυναικών για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Δείτε ποιες είναι οι αντίπαλες ομάδες της Εθνικής μας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Πόλο Γυναικών

Γνωστές έγιναν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Εθνική μας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο που θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία.

Η κλήρωση που έγινε σήμερα έφερε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στον πρώτο όμιλο με τις Γαλλία, Γερμανία και Σλοβακία μία κλήρωση ευνοϊκή ανάλογα φυσικά και με τη μεγάλη δυναμική της ομάδας μας.

Αναλυτικά οι όμιλοι:

1ος όμιλος : Ελλάδα, Γαλλία, Σλοβακία, Γερμανία
2ος όμιλος: Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία
3ος όμιλος: Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία
4ος όμιλος: Ολλανδία, Ελβετία, Βρετανία, Ισραήλ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλο Εθνική Ελλάδας Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark