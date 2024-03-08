Φατίχ Τερίμ: Η ενδεκάδα του για το ντέρμπι, το σκεπτικό

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική των play offs με το κίνητρο να είναι μεγάλο. Ο Φατίχ Τερίμ ξέρει πολύ καλά τον «αιώνιο» αντίπαλο αφού μέσα σε τρεις μήνες τον έχει αντιμετωπίσει σε Κύπελλο και πρωτάθλημα. Τα «μάτια» του τεχνικού επιτελείου του Τριφυλλιού ήταν στο Καραϊσκάκης στην εντός έδρας ήττα των Πειραιωτών από τη Μακάμπι. Ο προπονητής των «πράσινων» έχει εντοπίσει τις αδυναμίες στην άμυνα και τις αργές αντιδράσεις της.

