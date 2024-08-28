Παίκτης της Λίβερπουλ ο Κιέζα με 13 εκατομμύρια ευρώ

Παίκτης της Λίβερπουλ θα πρέπει να θεωρείται ο Φεντερίκο Κιέζα.

Μετά την προσωπική συμφωνία με τον παίκτη, οι «reds» έφτασαν σε deal και με τη Γιουβέντους για την αγορά του παίκτη, και μάλιστα σε... τιμή ευκαιρίας 13 εκατομμυρίων ευρώ, συν τα όποια μπόνους.

Μάλιστα, ο Ιταλός εξτρέμ αναχώρησε από το Τορίνο με ιδιωτική πτήση, με προορισμό το Λίβερπουλ, ώστε να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του, τετραετούς διαρκείας.

Κατά τη διάρκεια της αναχώρησής του, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, μέσω των οποίων εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση της καριέρας του και ευχαρίστησε τη «γηραιά κυρία» για τα χρόνια που πέρασε μαζί της.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, ανυπομονώ να γίνω νέος παίκτης της Λίβερπουλ. Εγώ και η οικογένειά μου, είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι. Επιτρέψτε μου να πω ευχαριστώ στη Γιουβέντους και τους οπαδούς, ήταν πάντα ξεχωριστοί μαζί μου. Τώρα είναι η ώρα για τη Λίβερπουλ, είμαι πολύ χαρούμενος. Ανυπομονώ!», είπε αναλυτικά ο Κιέζα.

Federico #Chiesa è in partenza da Torino per raggiungere #Liverpool con un volo privato. “Sono felicissimo e pronto per questa nuova avventura, ci tengo a mandare un saluto ai tifosi della #Juventus” 🎥 #calciomercato pic.twitter.com/t0KECBD1xQ — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) August 28, 2024

