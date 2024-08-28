Προς την ολοκλήρωσή της οδεύει η μεταγραφή του Ρομέλου Λουκάκου στη Νάπολι.

Ο Βέλγος φορ έφτασε στη Νάπολη ώστε να περάσει εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τους «παρτενοπέι». Μάλιστα, εκατοντάδες οπαδοί της ομάδας τον περίμεναν έξω από το ιατρικό κέντρο ώστε να τον αποθεώσουν!

Είναι χαρακτηριστικό πως λόγω της «ασφυκτικής» παρουσίας κόσμου, κάποιοι δημοσιογράφοι έπεσαν στο έδαφος, με τον Λουκάκου να τους δίνει το χέρι ώστε να τους σηκώσει.

🔵🇧🇪 Napoli fans welcoming Romelu Lukaku! pic.twitter.com/BT1HmDExto — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024

