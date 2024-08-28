Λογαριασμός
Ιταλία: Πανζουρλισμός στην άφιξη του Λουκάκου- Σήκωσε δημοσιογράφους που έπεσαν - Δείτε βίντεο

Ο Ρομέλου Λουκάκου έφτασε στη Νάπολη για να περάσει εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τη Νάπολι, με πολύ κόσμο να τον περιμένει έξω από το ιατρικό κέντρο

Λουκάκος

Προς την ολοκλήρωσή της οδεύει η μεταγραφή του Ρομέλου Λουκάκου στη Νάπολι.

Ο Βέλγος φορ έφτασε στη Νάπολη ώστε να περάσει εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τους «παρτενοπέι». Μάλιστα, εκατοντάδες οπαδοί της ομάδας τον περίμεναν έξω από το ιατρικό κέντρο ώστε να τον αποθεώσουν!

Είναι χαρακτηριστικό πως λόγω της «ασφυκτικής» παρουσίας κόσμου, κάποιοι δημοσιογράφοι έπεσαν στο έδαφος, με τον Λουκάκου να τους δίνει το χέρι ώστε να τους σηκώσει.

