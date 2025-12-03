Μια βαθιά ανθρώπινη και συγκλονιστική στιγμή έρχεται στο φως μέσα από το ντοκιμαντέρ «Tetes plongeantes» της Equipe, όπου αποκαλύπτεται η προσωπική τραγωδία που σημάδεψε την πορεία του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για τον θάνατο του δίχρονου αδερφού του, όταν εκείνος ήταν μόλις 14 ετών -μια εμπειρία που τον βύθισε στην απόγνωση και τον σημάδεψε για πάντα.

Ο έμπειρος αμυντικός περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την ανακοίνωση του θανάτου: «Κλείστηκαν μέσα στο δωμάτιο και, όταν ένας κύριος βγήκε έξω, μου είπε: ''Πέθανε''. Όταν το άκουσα αυτό, με πόνεσε αφόρητα. Σκέφτηκα ότι ήταν δικό μου λάθος, ότι θα είχα κάνει κάτι κακό. Έτρεξα στο δωμάτιό μου και πραγματικά προσπάθησα να πηδήξω από το παράθυρο. Δεν ήμουν καθόλου καλά για τρεις ή τέσσερις μήνες. Το είπα μόνο σε μερικούς ανθρώπους από τη γειτονιά μου και στην οικογένειά μου».

Djibril Sidibé raconte l'effroyable moment où il a 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗨 𝗦𝗢𝗡 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧 𝗙𝗥𝗘̀𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝟮 𝗠𝗢𝗜𝗦... Témoignage poignant. 😔



Όπως παραδέχτηκε, χρειάστηκαν μήνες για να σταθεί ξανά στα πόδια του, ενώ για χρόνια προτίμησε να μη μιλά για αυτό, ούτε καν μέσα στο ποδοσφαιρικό του περιβάλλον.

Στην ΑΕΚ αγωνίστηκε για δύο σεζόν, καταγράφοντας 42 συμμετοχές, δύο γκολ και τρεις ασίστ, αποτελώντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ το 2023.

Από τον Ιούλιο του 2023 ανήκει στην Τουλούζ, όπου έχει εξελιχθεί σε βασικό και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας. Τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 14 εμφανίσεις, σημειώνοντας δύο τέρματα και μία ασίστ, αποδεικνύοντας ότι παραμένει σε υψηλό επίπεδο στα 33 του χρόνια.

