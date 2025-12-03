Απρόσμενη εξέλιξη στο Λος Άντζελες, καθώς οι Κλίπερς ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Κρις Πολ, βάζοντας πρόωρο τέλος στη θητεία του θρυλικού γκαρντ στο NBA.

Η είδηση προκαλεί σοκ, αφού ο Πολ είχε επιστρέψει στους Κλίπερς με σκοπό να ολοκληρώσει εκεί την καριέρα του. Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του, στην τελευταία σεζόν της λαμπρής του πορείας.

Η διοίκηση των Κλίπερς ευχαρίστησε τον Αμερικανό άσο για την τεράστια προσφορά του, τονίζοντας πως θα σταθεί δίπλα του στη μετάβαση προς το επόμενο κεφάλαιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν σχετίζεται με την απόδοση του Πολ, αλλά με τη συνολική εικόνα της ομάδας.

Με τον Κρις Πολ να αποχωρεί, οι Κλίπερς καλούνται να αναπροσαρμόσουν άμεσα τα πλάνα τους, ενώ η μπασκετική κοινότητα περιμένει με αγωνία να δει αν ο «CP3» θα συνεχίσει αλλού ή θα βάλει οριστικά τελεία στην καριέρα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Χωρίζουμε τους δρόμους μας με τον Κρις και δεν θα είναι πλέον στην ομάδα. Θα συνεργαστούμε μαζί του για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ο Κρις είναι ένας θρυλικός παίκτης των Κλίπερς με μια ιστορική καριέρα. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Κανείς δεν κατηγορεί τον Κρις για την κακή μας απόδοση. Αναλαμβάνω την ευθύνη για το ρεκόρ που έχουμε αυτήν τη στιγμή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δυσκολευτήκαμε. Είμαστε ευγνώμονες για την επίδραση που έχει κάνει ο Κρις στον οργανισμό».

