Παναθηναϊκός: Συγκινητική ανάρτηση με Μπάλντοκ , πριν τον αγώνα με Ατρόμητο (pic)

Ο Παναθηναϊκός ανάρτησε πριν λίγο στο instagram την match day , με τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 6η αγωνιστικής της Super League , με μια όμορφη έκπληξη

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την αρχή αυτής της σεζόν , συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει με τις αναρτήσεις τις και κυρίως με τα σχέδια που χρησιμοποιεί . Πιο πρόσφατο παράδειγμα , η ανακοίνωση της εντεκάδας με εντυπωσιακό στυλ ρετρό . Στην σημερινή ανάρτηση που αφορά την Match Day του αγώνα με τον Ατρόμητο , η ΠΑΕ αποφάσισε να χαρίσει μια συγκινητική φωτογραφία με το νούμερο 32 , που αφορά τον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Ατρόμητος
