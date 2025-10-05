Παναθηναϊκός: Συγκινητική ανάρτηση με Μπάλντοκ , πριν τον αγώνα με Ατρόμητο (pic)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την αρχή αυτής της σεζόν , συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει με τις αναρτήσεις τις και κυρίως με τα σχέδια που χρησιμοποιεί . Πιο πρόσφατο παράδειγμα , η ανακοίνωση της εντεκάδας με εντυπωσιακό στυλ ρετρό . Στην σημερινή ανάρτηση που αφορά την Match Day του αγώνα με τον Ατρόμητο , η ΠΑΕ αποφάσισε να χαρίσει μια συγκινητική φωτογραφία με το νούμερο 32 , που αφορά τον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.