Παναθηναϊκός: Συγκινητική ανάρτηση με Μπάλντοκ , πριν τον αγώνα με Ατρόμητο (pic)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την αρχή αυτής της σεζόν , συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει με τις αναρτήσεις τις και κυρίως με τα σχέδια που χρησιμοποιεί . Πιο πρόσφατο παράδειγμα , η ανακοίνωση της εντεκάδας με εντυπωσιακό στυλ ρετρό . Στην σημερινή ανάρτηση που αφορά την Match Day του αγώνα με τον Ατρόμητο , η ΠΑΕ αποφάσισε να χαρίσει μια συγκινητική φωτογραφία με το νούμερο 32 , που αφορά τον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.