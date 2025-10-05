Στους στόχους του Παναθηναϊκού AKTOR στη νέα σεζόν, στην αγκαλιά της ομογένειας στην Αυστραλία και στην κατάσταση των Λεσόρ και Σορτς αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κοντός μέσω της ΕΡΤ.

«Σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία, αλλά πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα και αυτογνωσία. Να γίνει σωστή διαχείριση της πίεσης από όλους. Όλα θα πάνε καλά, αρκεί να έχει η ομάδα την υγεία της. Νομίζω ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει. Να πατάμε στη γη, να μην πετάμε στα σύννεφα. Χάσαμε δικαιότατα από την Μπαρτσελόνα, είναι πιο έτοιμη ομάδα και εμείς είμαστε σε κατάσταση που γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Κάτω η μπάλα…», είπε για τις σκέψεις που κάνει για τη νέα σεζόν general manager of basketball operations του συλλόγου.

«Πάει πολύ καλά ο Λεσόρ, όπως ακριβώς περιμέναμε. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, περνάει αυτήν τη μοναχική περίοδο της επιστροφής, αλλά είναι στο τελικό στάδιο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Όπως και εκείνος είναι. Θα παίξει όταν νιώσει απόλυτα έτοιμος. Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς αυτήν τη μεγάλη στιγμή. Για αυτόν και για εμάς», επεσήμανε για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, ενώ αναφέρθηκε και στην περιπέτεια του Σορτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

-το ταξίδι στην Αυστραλία: «Δεν περιμέναμε ακόμα εμείς ότι το ταξίδι στην Αυστραλία θα είχε τόσο μεγάλη έκταση στην ομογένεια, τόσο μεγάλο αντίκτυπο. Είμαστε υπερήφανοι που μπορέσαμε να πάμε να αγκαλιάσουμε τους Έλληνες. Είναι 700 χιλιάδες περίπου, δεν περιμέναμε να μας αγκαλιάσουν και αυτοί τόσο πολύ. Παίξαμε μπροστά σε 15.000 κόσμο στο ένα ματς, μπροστά σε 18.000 στο άλλο. Ναι μεν υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά στο όνομα του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου το να γίνει το τουρνουά στην Αυστραλία σημαίνει πάρα πολλά. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Ανοίγει μία νέα πόρτα, μία νέα αγορά, όχι μόνο από τους ομογενείς, αλλά και από τη λίγκα της Αυστραλίας, την πολιτική ηγεσία, την εκκλησία. Ήταν όλοι δίπλα μας. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, άξιζε η ταλαιπωρία. Ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που καταλάβαμε και εμείς που ήμασταν εκεί».

-το αν το ταξίδι στην Αυστραλία έφερε λίγο πίσω το μοντάρισμα: «Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πρώτη προπόνηση όλοι μαζί ήταν στις 21 Σεπτεμβρίου, στην Αυστραλία. Όταν έφτασαν οι διεθνείς είχαμε αγώνα το ίδιο βράδυ. Μετά είχε ταξίδι για αγώνα και μετά κάναμε προπόνηση. Σε συνάρτηση με τις απουσίες… Ο Σορτς ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, νοσηλεύτηκε. Είναι κατάσταση που θέλει έναν μήνα για να επανέλθει κανονικά. Μπήκε πολύ πιο νωρίς απ’ ότι περιμέναμε εμείς. Δικαιολογημένα βρίσκεται σε μία κατάσταση στην οποία ψάχνει κι αυτός τα πατήματά του. Ο Λεσόρ είναι έξω, ο Όσμαν έχασε όλο το κομμάτι της προετοιμασίας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα χρειαστούμε χρόνο. Ο Γκριγκόνις δεν ήρθε για να μην ταλαιπωρηθεί σε τόσο μεγάλο ταξίδι. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για πολύ μεγάλη σεζόν. Έχουμε απόλυτη αυτογνωσία και των υποχρεώσεών μας, αλλά και δεν πετάμε στα σύννεφα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Έχουμε τους ίδιους στόχους, με την καλώς εννοούμενη πίεση, την οποία αποδεχόμαστε και θέλουμε. Πρέπει να έχουμε υπομονή, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε αυτό που περιμένουμε το προσεχές διάστημα».

-την κατάσταση του Λεσόρ: «Πάει πολύ καλά ο Λεσόρ, όπως ακριβώς περιμέναμε. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, περνάει αυτήν τη μοναχική περίοδο της επιστροφής, αλλά είναι στο τελικό στάδιο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Όπως και εκείνος είναι. Θα παίξει όταν νιώσει απόλυτα έτοιμος. Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς αυτήν τη μεγάλη στιγμή. Για αυτόν και για εμάς».

-το αν είναι το ίδιος σκεπτόμενος σε σχέση με την ίδια εποχή πέρυσι: «Σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία, αλλά πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα και αυτογνωσία. Να γίνει σωστή διαχείριση της πίεσης από όλους. Όλα θα πάνε καλά, αρκεί να έχει η ομάδα την υγεία της. Νομίζω ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει. Να πατάμε στη γη, να μην πετάμε στα σύννεφα. Χάσαμε δικαιότατα από την Μπαρτσελόνα, είναι πιο έτοιμη ομάδα και εμείς είμαστε σε κατάσταση που γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Κάτω η μπάλα…».

