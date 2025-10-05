Ξεκίνημα στο «ρελαντί» για τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πρωτάθλημα. Χωρίς να ζοριστούν καθόλου, οι «πράσινοι» νίκησαν 93-83 τον ΠΑΟΚ στο «Telekom Center Athens» και πήραν το πρώτο τους ροζ φύλλο στη φετινή Stoiximan GBL.

Με τον Χρήστο Σερέλη στον πάγκο λόγω τιμωρίας του Εργκίν Αταμάν από την περσινή σεζόν, το «τριφύλλι» οικοδόμησε διψήφια διαφορά από νωρίς και την κράτησε μέχρι τέλους. Το μόνο που κατάφερε ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν να πλησιάσει περισσότερο από το -20 του ημιχρόνου, χωρίς ωστόσο να διεκδικήσει ποτέ κάτι παραπάνω από τον αγώνα.

Αρκετό χρόνο για τους «πράσινους» πήραν οι νεοφερμένοι, με τον Τι Τζέι Σορτς να μετρά 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε σχεδόν 25 λεπτά συμμετοχής. 20 λεπτά αγωνίστηκε ο Ρισόν Χολμς που μέτρησε 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 τάπα, ενώ επίσημο ντεμπούτο έκανε ο Βασίλης Τολιόπουλος, που μέτρησε 8 πόντους και 4 ασίστ.

Όσον αφορά στους κορυφαίους, για τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Ντίνος Μήτογλου, που είχε 22 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 19 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που σημείωσε 11 πόντους μαζί με 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα. Από πλευράς ΠΑΟΚ, ξεχώρισε ο Κέι Τζέι Τζακσον με 22 πόντους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.