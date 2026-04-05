Ανησυχητικά νέα έρχονται από τη Ρουμανία για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο 80χρονος Ρουμάνος τεχνικός, πατέρας του Ραζβάν του ΠΑΟΚ, παρουσίασε τη νύχτα επιδείνωση και μεταφέρθηκε στην εντατική, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, παρουσίασε και πάλι έντονες αρρυθμίες, που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και κρίθηκε αναγκαίο να τεθεί υπό εντατική παρακολούθηση.

Υπενθυμίζεται πως μόλις μια εβδομάδα πριν είχε λιποθυμικό επεισόδιο, την Τρίτη έκανε επέμβαση τοποθέτησης απινιδωτή, ενώ την Παρασκευή υπέστη έμφραγμα και έγιναν τρεις προσπάθειες ανάνηψης για να σωθεί. Τελικά του τοποθετήθηκαν πέντε στεντ.

To ιατρικό ανακοινωθέν:

«Στη διάρκεια της νύχτας, ο ασθενής παρουσίασε ξανά σημαντικές καρδιακές αρρυθμίες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την ομάδα εφημερεύοντων γιατρών στο καρδιολογικό τμήμα.

Το βράδυ της Κυριακής, οι αρρυθμίες επιδεινώθηκαν και ο ασθενής δεν ανταποκρινόταν πλέον στη θεραπεία. Η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η μεταφορά του στη Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις. Θα επανέλθουμε δημόσια εάν η κατάσταση το απαιτήσει.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια κάθε ασθενούς που εισάγεται στο νοσοκομείο μας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.