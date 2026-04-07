Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε σαφές πως το μέλλον του δεν έχει να κάνει με το πού θα νιώθει ο ίδιος πιο άνετα, αλλά με το αν η ομάδα του θα έχει αξιώσεις για πρωταθλητισμό. Οι φήμες οργιάζουν για το πού θα παίζει τη νέα σεζόν, καθώς μολονότι έχει συμβόλαιο ως το 2027, η τρέχουσα κατάσταση των Μπακς δεν τον... εμπνέει.

«Όλα στην απόφασή μου βασίζονται στη νίκη, στην κουλτούρα. Στο 100%. Εφόσον υπάρχει ένα εξαιρετικό οργανωμένο μπάσκετ και μια ομάδα που είναι πρόθυμη να παίξει ανιδιοτελές μπάσκετ και να κυνηγήσει κάποιον στόχο που είναι μεγαλύτερος από τον εαυτό της, θα είμαι εδώ», τόνισε ο σούπερ σταρ των Μπακς.



Παράλληλα έφερε ως παραδείγματα τους Σέλτικς και την Εθνική ομάδα. «Μίλησα με τον προπονητή Τζο Ματζούλα. Του είπα: "Είχες τόσες πολλές ευκαιρίες να βρεις δικαιολογίες, αλλά δεν το έκανες". Και μου είπε: "Α, είναι καλοί παίκτες". Του είπα όχι. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που τους πέρασες ως προπονητής. Και τον Βασίλη Σπανούλη, το ίδιο. Γι' αυτό αγαπώ τον Σπανούλη. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που έχει περάσει στην Εθνική ομάδα, ότι είμαστε εδώ για να δώσουμε τα πάντα. Είμαστε εδώ για να δεθούμε μεταξύ μας. Είμαστε εδώ για να βρούμε τρόπους να κερδίσουμε. Χωρίς δικαιολογίες. Μου αρέσει αυτό», ανέφερε.

