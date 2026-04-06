Καμία ριζική μεταβολή δεν υπήρξε μέσα στη νύχτα στην κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Όπως αναφέρουν ρουμανικά ΜΜΕ, ο 80χρονος προπονητής εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε σταθερή, αλλά κρίσιμη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται πως μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε πριν οκτώ μέρες, του τοποθετήθηκε απινιδωτής την Τρίτη, αλλά την Παρασκευή υπέστη έμφραγμα και του έγινε ανάνηψη τρεις φορές. Του τοποθετήθηκαν πέντε στεντ, όμως τη χθεσινή νύχτα παρουσίασε επιδείνωση, με καρδιακές αρρυθμίες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και μπήκε σε τεχνητό κώμα καθώς κινδύνευε η ζωή του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που ταξίδεψε με ιδιωτική πτήση στο Βουκουρέστι αμέσως μετά το χθεσινό ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (0-0), βρέθηκε αμέσως στο πλευρό του. Χθες περίπου τα μεσάνυχτα αποχώρησε από το νοσοκομείο μαζί με την μητέρα του, Νέλι και μιλώντας στα ρουμανικά ΜΜΕ είπε: «Είναι μια δύσκολη κατάσταση και σας ζητώ να σεβαστείτε τη στιγμή. Το προσωπικό του νοσοκομείου γνωρίζει καλύτερα να σας εξηγήσει πώς έχει η κατάσταση και βγάζουν ιατρικά ανακοινωθέντα όταν είναι απαραίτητο και νιώθουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Καταλάβετέ το. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη».

