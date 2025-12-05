Η κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί μεταξύ 11 Ιουνίου και 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά ολοκληρώθηκε βγάζοντας ματσάρες.
Σε μία φαντασμαγορική εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, την οποία παρουσίασαν οι Κέβιν Χαρτ & Χάιντι Κλουμ και τραδούδησαν οι Αντρέα Μποτσέλι, Ρόμπι Γουίλιαμς, Νικόλ Σέρτζινγκερ και Λόριν Χιλ, οι ομάδες που μετέχουν στον θεσμό έμαθαν τους αντιπάλους τους.
Στο πλαίσιο του event, ο Τζάνι Ινφαντίνο τίμησε τον Ντόναλντ Τραμπ με το 1ο βραβείο ειρήνης της FIFA, ενώ το παρών έδωσαν φυσικά και οι πρωθυπουργοί Μεξικού και Καναδά, Κλαούντια Σάινμπαουμ και Μαρκ Κάρνεϊ αντίστοιχα.
Ο νυν πρωταθλητής κόσμου με την Αργεντινή, Λιονέλ Σκαλόνι, έφερε την κούπα, με την κλήρωση να γίνεται από τον Ρίο Φέρντιναντ και τη Σαμάνθα Τζόουνς, με τη βοήθεια τεσσάρων θρύλων του χόκεϊ, του μπέιζμπολ, του μπάσκετ και του αμερικανικού ποδοσφαίρου, των Γουέιν Γκρέτσκι (NHL), Άαρον Τζατζ (MLB), Σακίλ Ο'Νιλ (ΝΒΑ) και Τομ Μπρέιντι (NFL).
Αναλυτικά οι όμιλοι
1ος όμιλος
Μεξικό
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Δανία/Βόρεια Μακεδονία/Τσεχία/Ιρλανδία
2ος όμιλος
Καναδάς
Ιταλία/Βόρεια Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία
Κατάρ
Ελβετία
3ος όμιλος
Βραζιλία
Μαρόκο
Αϊτή
Σκωτία
4ος όμιλος
ΗΠΑ
Παραγουάη
Αυστραλία
Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο
5ος όμιλος
Γερμανία
Κουρασάο
Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ
6ος όμιλος
Ολλανδία
Ιαπωνία
Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία
Τυνησία
7ος όμιλος
Βέλγιο
Αίγυπτος
Ιράν
Νέα Ζηλανδία
8ος όμιλος
Ισπανία
Πράσινο Ακρωτήρι
Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη
9ος όμιλος
Γαλλία
Σενεγάλη
Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ
Νορβηγία
10ος όμιλος
Αργεντινή
Αλγερία
Αυστρία
Ιορδανία
11ος όμιλος
Πορτογαλία
Λ.Δ. Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία
Ουζμπεκιστάν
Κολομβία
12ος όμιλος
Αγγλία
Κροατία
Γκάνα
Παναμάς
