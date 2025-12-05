Η κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί μεταξύ 11 Ιουνίου και 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά ολοκληρώθηκε βγάζοντας ματσάρες.



Σε μία φαντασμαγορική εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, την οποία παρουσίασαν οι Κέβιν Χαρτ & Χάιντι Κλουμ και τραδούδησαν οι Αντρέα Μποτσέλι, Ρόμπι Γουίλιαμς, Νικόλ Σέρτζινγκερ και Λόριν Χιλ, οι ομάδες που μετέχουν στον θεσμό έμαθαν τους αντιπάλους τους.

Στο πλαίσιο του event, ο Τζάνι Ινφαντίνο τίμησε τον Ντόναλντ Τραμπ με το 1ο βραβείο ειρήνης της FIFA, ενώ το παρών έδωσαν φυσικά και οι πρωθυπουργοί Μεξικού και Καναδά, Κλαούντια Σάινμπαουμ και Μαρκ Κάρνεϊ αντίστοιχα.

Ο νυν πρωταθλητής κόσμου με την Αργεντινή, Λιονέλ Σκαλόνι, έφερε την κούπα, με την κλήρωση να γίνεται από τον Ρίο Φέρντιναντ και τη Σαμάνθα Τζόουνς, με τη βοήθεια τεσσάρων θρύλων του χόκεϊ, του μπέιζμπολ, του μπάσκετ και του αμερικανικού ποδοσφαίρου, των Γουέιν Γκρέτσκι (NHL), Άαρον Τζατζ (MLB), Σακίλ Ο'Νιλ (ΝΒΑ) και Τομ Μπρέιντι (NFL).

Αναλυτικά οι όμιλοι



1ος όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Δανία/Βόρεια Μακεδονία/Τσεχία/Ιρλανδία



2ος όμιλος

Καναδάς

Ιταλία/Βόρεια Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία

Κατάρ

Ελβετία



3ος όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία



4ος όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο



5ος όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ



6ος όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία

Τυνησία



7ος όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία



8ος όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη



9ος όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ

Νορβηγία



10ος όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία



11ος όμιλος

Πορτογαλία

Λ.Δ. Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία



12ος όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς

