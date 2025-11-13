Λογαριασμός
Ξέσπασμα Έβανς: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη, ποτέ δεν θα είναι - Δεν καταλαβαίνω το γιατί»

Ο Κίναν Έβανς έστειλε, μέσω μιας ανάρτησής του, το πρώτο του μήνυμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις

Έβανς

Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε τη Ζάλγκιρις με επιβλητική εμφάνιση, όμως τα πάντα επισκιάστηκαν από τον νέο σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Κίναν Έβανς.

Ο 29χρονος γκαρντ έστειλε το πρώτο μήνυμά του μετά τη νέα μεγάλη ατυχία του, μέσω μιας ανάρτησής του στα social media, γράφοντας ότι η ζωή δεν είναι δίκαιη και προσθέτοντας ότι τώρα είναι ώρα να σκύψει το κεφάλι και να επιστρέψει στη δουλειά, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση!

Η ανάρτηση του Έβανς:

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω το γιατί και δεν θέλω να βασανίζω τον εαυτό μου προσπαθώντας να το καταλάβω. Ελέγχω ό,τι μπορώ να ελέγξω, κι αυτή ήταν πάντα η στάση μου όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια θέση. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και να επιστρέψω στη δουλειά. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα».

Το μήνυμα του Έβανς μετά τον τραυματισμό του: «Η ζωή δεν είναι ποτέ δίκαιη»

Πηγή: sport-fm.gr

