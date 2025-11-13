Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε τη Ζάλγκιρις με επιβλητική εμφάνιση, όμως τα πάντα επισκιάστηκαν από τον νέο σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Κίναν Έβανς.



Ο 29χρονος γκαρντ έστειλε το πρώτο μήνυμά του μετά τη νέα μεγάλη ατυχία του, μέσω μιας ανάρτησής του στα social media, γράφοντας ότι η ζωή δεν είναι δίκαιη και προσθέτοντας ότι τώρα είναι ώρα να σκύψει το κεφάλι και να επιστρέψει στη δουλειά, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση!



Η ανάρτηση του Έβανς:



«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω το γιατί και δεν θέλω να βασανίζω τον εαυτό μου προσπαθώντας να το καταλάβω. Ελέγχω ό,τι μπορώ να ελέγξω, κι αυτή ήταν πάντα η στάση μου όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια θέση. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και να επιστρέψω στη δουλειά. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα».

