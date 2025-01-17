Φενέρ: Σούπερ ανατροπή με απίθανο τέταρτο 10λεπτο επί της Ζάλγκιρις

Έφερε τούμπα τη Ζάλγκιρις και παρέμεινε στα... ψηλά της Ευρωλίγκας η Φενέρμπαχτσε!



Πραγματοποιώντας σπουδαίο τέταρτο δεκάλεπτο, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με σκορ 98-86 των Λιθουανών στην Κωνσταντινούπολη για την 22η αγωνιστική της διοργάνωσης, φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες και συνολικά τις 14 στη σεζόν!



Οι φιλοξενούμεοι μπήκαν πολύ καλά στο ματς και προηγήθηκαν με +13 στο ημίχρονο, με τους Τούρκους να απαντούν στην επανάληψη και δη στο τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί όπου κυριάρχησαν κατά κράτος με επιμέρους σκορ 36-18!



Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Γκούντουριτς να προσθέτει και εκείνος 20 πόντους και τον Μπιμπέροβιτς 15.



Για την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι, που έπεσε στο 11-11, πήγε στράφι η βραδιά καριέρας του Σμάιλαγκιτς με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Το ματς:

Η Ζάλγκιρις μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι «παγώνοντας» από νωρίς τη Φενέρ, με τον Μπραζντέικις να βλέπει το αντίπαλο καλάθι σαν... βαρέλι και με δέκα προσωπικούς του πόντους να δίνει το προβάδισμα με 14-8 στην ομάδα του. Οι γηπεδούχοι, άρχισαν σιγά-σιγά να βρίσκουν ρυθμό επιθετικά με τους Χολ και ΜακΚόλουμ, την ώρα πάντως που οι Λιθουανοί με τα τρίποντα των Φρανσίσκο και Μίτσελ, έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με σκορ 20-17.



Το δεύτερο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε μια απίθανη παράσταση του Άλεν Σμάιλαγκιτς! Ο 24χρονος Σέρβος φόργουορντ της Ζάλγκιρις έκανε άνω-κάτω την άμυνα της Φενέρ και με 19 δικούς του πόντους στην περίοδο (!), εκτόξευσε τη διαφορά στο +13 και το 47-34 του ημιχρόνου! Μάλιστα, ο νεαρός άσος έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα μέσα σε πέντε λεπτά!

Η πολυαναμενόμενη αντίδραση της ομάδας του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους ήρθε στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου χάρη στην τριάδα των Μπιμπέροβιτς, Χέιζ-Ντέιβις και Γκούντουριτς, κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά και να μειώσει στο 62-68 της περιόδου.

Και ενώ άπαντες περίμεναν ένα... θρίλερ στο τέλος, η Φενέρμπαχτσε πάτησε το πόδι στο γκάζι και εξαφανίστηκε! Με πολυφωνία στην επίθεση, οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ, πετυχαίνοντας τον απίθανο αριθμό των 36 πόντων, για να φτάσουν στο ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 98-86!



Τα δεκάλεπτα: 17-20, 34-47, 62-68, 98-86.

