Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 1-0 της Ελσίνκι στο ΟΑΚΑ, για το Conference League και έφτασε τους 4 βαθμούς συγκομιδή, αναπτερώνοντας τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το «τριφύλλι» ήταν και πάλι κυρίαρχο, ειδικά στα πρώτα 45 λεπτά, διάστημα στο οποίο είχε πολλές ευκαιρίες για να βάλει ένα και δύο και... τρία γκολ, φτιάχνοντας τον συντελεστή τερμάτων του, ενώ δεν απειλήθηκε καθόλου.

Χρειάστηκε, ωστόσο, ένα αυτογκόλ από τον Τόιβιο στο 34’ για να πάρει τη νίκη, ενώ λίγο έλειψε η φινλανδική ομάδα να το… ξεράνει, ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις…

Έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 4 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τους Δε Νιού Σεντς, στις 12 Δεκεμβρίου. Η δε Ελσίνκι έμεινε στους 3 πόντους, ενώ υποδέχεται τη Μόλντε, την ίδια ημέρα.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-3-3, τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Αράο, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτας ήταν οι τρεις στον άξονα, ενώ Πελίστρι και Τζούριτσιτς αγωνίστηκαν στα «φτερά» του προωθημένου Γερεμέγεφ.

Η Ελσίνκι από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 3-4-3, τον Νίχαους κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Αντζούλας, Τόιβιο και Ο’ Σόνεσι ήταν οι τρεις της άμυνας. Με τους Ιλίτολβα, Κιοκσού, Κανελλόπουλο και Πάλας να αγωνίζονται στα χαφ και τους Μέλερ, Έρβιν και Χοστίκα τριπλέτα στην επίθεση.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε… ορεξάτος και, στοχεύοντας στη αριστερή πλευρά της αντίπαλης άμυνας, κατάφερε να πατήσει δύο φορές στην περιοχή με πολύ καλές προϋποθέσεις.

Ωστόσο, αμφότερα τα σουτ του Πελίστρι, στο 2’ και στο 6’, το δεύτερο μετά από εξαιρετική ενέργεια του Βαγιαννίδη, κόντραραν και πέρασαν κόρνερ.

Με τους «πράσινους» να συνεχίζουν να πιέζουν για το γκολ, προσπαθώντας να χτυπήσουν και στο τρανζίσιον παράλληλα, βρήκαν δύο ακόμα καλές φάσεις, τις οποίες όμως δεν αξιοποίησαν…

Πρώτα με τον Πελίστρι στο 14ο λεπτό, που δεν κατάφερε να νικήσει τον Νίχαους στο τετ α τετ μετά την καταπληκτική κάθετη του Τζούριτσιτς. Ενώ, τρία λεπτά μετά, ήταν η σειρά του δεύτερου να σπαταλήσει την ευκαιρία είτε να σουτάρει είτε, σωστότερα, να πασάρει δίπλα στον συμπαίκτη του.

Η Ελσίνκι εξακολούθησε να έχει παθητικό ρόλο, περιμένοντας κυρίως πίσω από την μπάλα και ψάχνοντας μια γρήγορη κόντρα. Όπως πήγε να γίνει στο 22’, αλλά ο Σένκεφελντ πρόλαβε τον Μέλερ πριν εκείνος βγει απέναντι στον Λοντίγκιν, από το λάθος γύρισμα του Μπακασέτα.

Ο… μονόλογος του Παναθηναϊκού έφερε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία μετά τον όμορφο συνδυασμό των Γερεμέγεφ, Μπακασέτα, ο οποίος έβγαλε τον Πελίστρι απέναντι στον Νίχαους, που τον νίκησε ωστόσο και πάλι, στο 28ο λεπτό.

Τελικά, στο 34’ ήρθε η… αποκατάσταση της τάξης, καθώς από σέντρα του Βαγιαννίδη και την κεφαλιά πάσα του Αράο στον Πελίστρι, ο τελευταίος έδωσε στον Ίνγκασον που έξκανε το γύρισμα, με τον Τόιβιο να βάζει αυτογκόλ με προβολή προ του Γερεμέγεφ, για το 1-0.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι φιλοξενούμενοι επιδίωξαν να… παίξουν ποδόσφαιρο, κέρδισαν κάποια μέτρα και προσπάθησαν να απειλήσουν.

Καταγράφοντας την πρώτη τους τελική στο 37’ και έχοντας δύο ακόμα σουτ που δεν ανησύχησαν όμως τον Λοντίγκιν, για να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Ελσίνκι να είναι εκείνη που μπήκε πιο δυναμικά και να έχει την πρώτη αξιόλογη φάση στο 52’, με τον Μέλερ να γλιστράει ωστόσο και να σουτάρει ψηλά, έξω από την περιοχή.

Η συγκεκριμένη φάση… αφύπνισε το «τριφύλλι», καθώς γρήγορα γρήγορα έφτιαξε άλλες δύο φάσεις για το 2-0, το οποίο όμως δεν ήρθε. Με τη σέντρα σουτ του Μλαντένοβιτς στο 54’, μετά το κλέψιμο του Τζούριτσιτς, να καταλήγει κόρνερ.

Ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μαξίμοβιτς πίεσε και έκλεψε, η μπάλα έφτασε στον Μπακασέτα, εκείνος την έδωσε στον Γερεμέγεφ, που σούταρε αμαρκάριστος μέσα από την περιοχή, αλλά… πάνω στον Νίχαους.

Το μοτίβο παρέμεινε ίδιο και στη συνέχεια με τον Παναθηναϊκό να έχει επανακτήσει τον έλεγχο και να κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά την φινλανδική ομάδα να μην του επιτρέπει να βγάλει ευκαιρίες πλέον, κλείνοντας καλύτερα τους χώρους.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Λοντίγκιν. Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Αράο, Μαξίμοβιτς (69' Τσέριν), Μπακασέτας (81' Ουναΐ), Πελίστρι (81' Μαντσίνι), Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς (69' Τετέ).

Έμειναν στον πάγκο: Ντραγκόφσκι, Λίλο, Μαξ, Ιωαννίδης, Κώτσιρας, Φικάι, Νταμπίζας, Μπρέγκου.

Ελσίνκι (Τόνι Κορκεακούνας): Νίχαους, Αντζούλας, Τόιβιο (68' Λίονς-Φόστερ), Ο’ Σόνεσι, Ιλίτολβα, Κιοκσού (68' Λίνγκμαν), Κανελλόπουλος, Πάλας (68' Μπαντέ), Μέλερ (75' Μεντού), Έρβιν, Χοστίκα.

Έμειναν στον πάγκο: Όστ, Χάλμε, Μποάμα, Μπενισάν, Τανάκα, Μεριλουότο, Πάλουμετς.

Διαιτητής: Ντονάτας Ρούμσας (Λιθουανία).

Βοηθοί: Αλεξάντρ Ράντιους, Ντοβίντας Σουζιεντέλις (Λιθουανία).

4ος διαιτητής: Ρομπέρτας Βαλικόνις (Λιθουανία).

VAR: Ντονάτας Σιμένας (Λιθουανία).

AVAR: Ορέστας Αμπραμαβίτσιους (Λιθουανία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.