Ο Εργκίν Αταμάν δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του μετά το παιχνίδι της EuroLeague, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 81-77 στην Κωνσταντινούπολη.

Παρά τη νίκη, ο Τούρκος προπονητής δεν στάθηκε στο αποτέλεσμα και ξέσπασε κατά των φιλάθλων της Φενέρ, καταγγέλλοντας ότι 10.000 συμπατριώτες του έβριζαν τον ίδιο, αλλά και τη μητέρα του, μην σεβόμενοι ότι είναι προπονητής της εθνικής Τουρκίας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πολύ ταραγμένος. Παίξαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο αλλά ξεκινήσαμε κακά στο δεύτερο ημίχρονο. Χάσαμε διαφορά 10 πόντων και τον έλεγχο του αγώνα, αλλά στο τέλος οι παίκτες άρχισαν να βάζουν τα σουτ τους, παίξαμε επιθετικά στην άμυνα και καταφέραμε και πήραμε τη νίκη.

Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί 10.000 Τούρκοι φίλαθλοι της Φενέρ να βρίζουν εμένα και τη μητέρα μου. Σταματήστε να είστε επιθετικοί και ας δείξουμε τι αξίζουμε μέσα στο παρκέ.

Αγράμματοι άνθρωποι εναντιώθηκαν κατά της μητέρας μου. Κάποιος από την Ευρωλίγκα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Είμαι περήφανος που είμαι προπονητής της Τουρκίας».

