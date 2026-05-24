Ολυμπιακός: «Στηρίξτε με πάθος, πολεμήστε μαζί μας»

Μήνυμα για το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού έστειλε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με ανάρτησή της.

Σε αυτό καλεί τον κόσμο να δώσει ώθηση στους Πειραιώτες στη «μάχη» με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας.

«Απόψε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens.

Ας στηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας τους δώσουμε μια επιπλέον ώθηση με τη δύναμη της φωνής μας καθώς αγωνίζονται για το τρόπαιο της Ευρωλίκας!

Σταθείτε στο πλευρό μας. Φωνάξτε δυνατά. Πολεμήστε μαζί μας», αναφέρουν οι Πειραιώτες.

