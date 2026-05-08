Ο Λουίς Ενρίκε γράφει Ιστορία στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν οδηγώντας τη σε δεύτερο σερί τελικό Champions League και φιλοδοξεί να κατακτήσει με τους Παριζιάνους back-to-back τίτλους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Και την ίδια ώρα η διοίκηση της Παρί είναι έτοιμη να τον «δέσει» για πολλά χρόνια ακόμη στο «τιμόνι» της γαλλικής ομάδας. Όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ οι πρωταθλητές Γαλλίας κι Ευρώπης, είναι πια πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ισπανό τεχνικό για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για άλλα 4 χρόνια.

Από το καλοκαίρι του 2023, όταν κι ανέλαβε τα ηνία της Παρί, ο Λουίς Ενρίκε την έχει οδηγήσει σε ένα Champions League, σε δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Γαλλίας, ενώ έχει την ευκαιρία να φτάσει σε άλλους δύο τίτλους μαζί της την εφετινή χρονιά, καθώς έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στη Ligue1 κι έχει μπροστά του τον τελικό του Champions League με την Άρσεναλ στις 30 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

