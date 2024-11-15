Αντετοκούνμπο για το φάουλ του Στιούαρτ: «Δεν είναι μπάσκετ αυτό»

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ασταμάτητος και να πετυχαίνει 59 πόντους, οι Μπακς πήραν δεύτερη σερί νίκη στο NBA για πρώτη φορά φέτος, καθώς επικράτησαν των Πίστονς στην παράταση. Ο «Greek Freak» ήταν τόσο... μη αντιμετωπίσιμος, που ο Αϊζέια Στιούαρτ της ομάδας του Ντιτρόιτ προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να σκοράρει με ένα σκληρό και επικίνδυνο τράβηγμα την ώρα που πήγαινε να καρφώσει.

Μετά το ματς αυτό, ο Έλληνας σταρ μίλησε για τη φάση αυτή και τόνισε πως αυτό που έκανε ο αντίπαλός του «δεν είναι μπάσκετ» και πρόκειται για πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα. Παρόλα αυτά, ανέφερε πως έχει παρόμοιες εμπειρίες από τα αδέρφια του, επομένως δεν τον ενόχλησε τόσο πολύ.

«Έχω βρεθεί σε αυτήν τη θέση πολλές φορές στη ζωή μου. Έχω δύο μεγαλύτερα αδέρφια που με πετούσαν στο πάτωμα και ήταν σκληρά μαζί μου. Δεν με ενοχλεί πραγματικά πλέον. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν "σήκω και βάλε τις δύο βολές". Την ίδια στιγμή όμως, είναι μια επικίνδυνη φάση, δεν είναι μπάσκετ», είπε αναλυτικά ο Γιάννης για τη φάση.

Υπενθυμίζουμε ότι γι' αυτό το μαρκάρισμα ο Στιούαρτ αποβλήθηκε από το παιχνίδι.

Isaiah Stewart has been EJECTED after pulling Giannis Antetokounmpo down to the floor 😳pic.twitter.com/wjEbSrov6e — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) November 14, 2024

