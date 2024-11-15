Παρελθόν από τη Γιουβέντους ο Πογκμπά

Το βράδυ της Παρασκευής (15/11) έπεσαν οι τίτλοι τέλους της πολυετούς συνεργασίας των Πολ Πογκμπά και Γιουβέντους.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ιταλικός σύλλογος, οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία για την από κοινού λύση της συνεργασίας τους, με τον Γάλλο χαφ να μένει και τυπικά ελεύθερος στις 30 Νοεμβρίου.

Nota della società — JuventusFC (@juventusfc) November 15, 2024

Με μια λιτή ανακοίνωση, οι «μπιανκονέρι» ευχαρίστησαν τον 31χρονο άσο, ο οποίος και είναι πλέον ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά την περιπέτεια που πέρασε όταν και βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Θυμίζουμε πως δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις θα έχει από τον Μάρτιο του 2025, όταν και θα εκπνεύσει η τιμωρία που του είχε επιβληθεί.

