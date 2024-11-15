Λογαριασμός
«Βόμβα» στη γαλλική Ligue 1: Υποβιβάζεται αν δεν διευθετήσει άμεσα τα χρέη της η Λιόν

Απόφαση-βόμβα στη γαλλική Ligue 1, με τη Λιόν να τιμωρείται με απαγόρευση μεταγραφών και να απειλείται με υποβιβασμό, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να διευθετήσει άμεσα τα πολύ μεγάλα χρέη της!  

Απόφαση-βόμβα στη γαλλική Ligue 1, με τη Λιόν να κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό!

Όπως ανακοινώθηκε από την αρμόδια επιτροπή οικονομικού ελέγχου του γαλλικού ποδοσφαίρου (DNCG), η Λιόν θα υποβιβαστεί από την κορυφαία κατηγορία, σε περίπτωση που δεν έχει καταφέρει να διευθετήσει άμεσα τα υπέρογκα χρέη της!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τα γαλλικά Μέσα, η Λιόν θα υποβιβαστεί μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, σε περίπτωση που δεν έχει καταφέρει να βάλει σε τάξη τα χρέη της, τα οποία «αγγίζουν» τα 505 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα της επιβλήθηκε τιμωρία απαγόρευσης μεταγραφών ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου και καλείται να μειώσει άμεσα το μισθολογικό της μπάτζετ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η 7 φορές πρωταθλήτρια Γαλλίας, Λιόν, άλλαξε ιδιοκτησιακό καθεστώς τον Μάιο του 2023, με τον επιχειρηματία από τις ΗΠΑ, Τζον Τέξτορ, να παίρνει τα ηνία του συλλόγου από τον Ζαν Μισέλ Ολάς.

Πηγή: sport-fm.gr

