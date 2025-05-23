Η 12άδα της Φενέρμπαχτσε για τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Πλήρη και με όλα τα όπλα του διαθέσιμα θα παρατάξει τη Φενέρμπαχτσε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.



Λίγο αφότου οριστικοποιήθηκε ότι ο Ματίας Λεσόρ θα βρίσκεται στις επιλογές του Εργκίν Αταμάν, έγινε γνωστή και η 12άδα της τουρκικής ομάδας για τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αυτή αποτελείταιαπό τους εξής:ΜακΚόλουμ, Μπάλντουιν, Μέλι, Σανλί, Χέιζ-Ντέιβις, Μπιμπέροβιτς, Χολ, Πιέρ, Γκούντουριτς, Μπάνγκο, Κόλσον και Μπιρτς.

