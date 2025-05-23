Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η 12άδα της Φενέρμπαχτσε για τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Χωρίς εκπλήξεις και προβλήματα της τελευταίας στιγμής θα παραταχθούν οι Τούρκοι - Aναλυτικά η 12αδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Η 12άδα της Φενέρμπαχτσε για τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Πλήρη και με όλα τα όπλα του διαθέσιμα θα παρατάξει τη Φενέρμπαχτσε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Λίγο αφότου οριστικοποιήθηκε ότι ο Ματίας Λεσόρ θα βρίσκεται στις επιλογές του Εργκίν Αταμάν, έγινε γνωστή και η 12άδα της τουρκικής ομάδας για τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό AKTOR.



Αυτή αποτελείται αναλυτικά από τους εξής:

ΜακΚόλουμ, Μπάλντουιν, Μέλι, Σανλί, Χέιζ-Ντέιβις, Μπιμπέροβιτς, Χολ, Πιέρ, Γκούντουριτς, Μπάνγκο, Κόλσον και Μπιρτς.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ Ευρωλίγκα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark