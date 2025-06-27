Στον τελικό του Ευρωμπάσκετ Γυναικών για έβδομη φορά στην ιστορία της και δεύτερη συνεχή προκρίθηκε η Ισπανία. Κόντρα στα προγνωστικά επικράτησε 65-64 της Γαλλίας στο ΣΕΦ και στον τελικό της Κυριακής θα αντιμετωπίσει στις 20:30 το νικητή του Βέλγιο-Ιταλία που ακολουθεί απόψε (20:30). Μοιραία για τις μπλε η Ιλιάνα Ριπέρ, που αστόχησε στη δεύτερη βολή της με 0,8'' να απομένουν.

Κορυφαία για τις νικήτριες η 19χρονη σέντερ Άιγουα Φαμ, που είχε 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ καθοριστική συμβολή είχε η 35χρονη αρχηγός Άλμπα Τόρενς με 12 πόντους και 7 ασίστ. Για την Γαλλία, που θα παίξει στον μικρό τελικό για δεύτερη σερί διοργάνωση και δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρώτο της χρυσό από το 2009, η Βαλεριάν Αγιαγί είχε 19 και η Μίνγκα Τουρέ 14 πόντους.

To ματς

Απόλυτα ισορροπημένο ήταν το πρώτο δεκάλεπτο (18-18), με την Αγιαγί με 9 πόντους να ηγείται της Γαλλίας, αλλά την Ισπανία να βρίσκει απαντήσεις με τις Φαμ και Αραούχο. Οι «μπλε» με κλεψίματα και αιφνιδιασμούς ξέφυγαν με 29-23 στα μισά της δεύτερης περιόδου, έφτασαν μέχρι και στο +9 (34-25) και έκλεισαν το ημίχρονο με 38-31.

Το τρίποντο της Τουρέ έφερε την Γαλλία για πρώτη φορά στους δέκα, 43-33 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, όμως η Ισπανία προσπέρασε, 46-47, με τρίποντο της Πουέγιο. Η ομάδα του Μιγκέλ Μέντες έφτασε και στο +5, 50-55, ενώ τα τρίποντα της Φαμ και της Μπουεναβίδα έγραψαν το 56-61, 2:40 πριν το τέλος. Η Σαλόν με τρεις βολές και η Μπερνίς με τρίποντο έφεραν τούμπα το ματς, 62-61, όμως το καλάθι της Ορτίθ και η τάπα της Τόρενς στην Αγιαγί έδωσαν τον πρώτο λόγο και πάλι στην Ισπανία, που με 2/2 βολές της αρχηγού έφτασε στο +3, 62-65, με 16,3’’ να απομένουν. Το φάουλ τακτικής πάνω στην Μπερνίς στα 2,4’’ πριν το τέλος δεν απέδωσε καρπούς, καθώς ευστόχησε στην πρώτη και αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη, με την Ριπέρ να παίρνει το ριμπάουντ και να κερδίζει φάουλ στα 0,8’’. Ωστόσο αστοχώντας στη δεύτερη βολή, έχρισε νικήτρια την Ισπανία, 64-65.

Δεκάλεπτα: 18-18, 38-31, 46-49, 64-65

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.