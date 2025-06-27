Μέρα εξελίξεων είναι η Παρασκευή (27/6) σε ό, τι αφορά την αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΠΑΕ Ατρόμητος. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού άναψε το «πράσινο φως» στον Γιαχιά Χασίν, προκειμένου ο Άγγλος με ρίζες από την Αλγερία επιχειρηματίας να κάνει δικό του το 94% των μετοχών των Περιστεριωτών, το ποσοστό δηλαδή που κατέχει ο Γιώργος Σπανός.

Εάν και αρχικά δόθηκε η εντύπωση ότι οι εξελίξεις θα τρέξουν πιο γρήγορα, εντέλει τις μέρες που ακολούθησαν ετοιμάζονταν τα συμφωνητικά της μεταβίβασης. Διαδικασία τυπική μεν, ουσιαστική δε για την ολοκλήρωση του deal.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, του sport-fm.gr από τις δύο πλευρές εκφράζεται η αισιοδοξία ότι εντός της ημέρας θα υπογραφούν τα εν λόγω συμφωνητικά.

Έπειτα, το τελευταίο -αλλά καθοριστικό και φυσικά αναγκαίο- βήμα για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα είναι η κατάθεση του αρχικού συμφωνηθέντος ποσού από την πλευρά του Χασίν. Υπενθυμίζεται ότι δεν πρόκειται για ολόκληρο το ποσό της συμφωνίας, αλλά για την πρώτη δόση.

Όλα αυτά, ενώ για τη Δευτέρα (30/6) είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του Ατρομήτου ενόψει της νέας σεζόν.

