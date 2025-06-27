Ολυμπιάκος: Ο Γουόρντ έφτασε στην Ελλάδα και υπογράφει

Ο Τάισον Γουόρντ θα φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού από τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον 27χρονο να βρίσκεται στη χώρα μας και να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του από την Παρί.



Ως γνωστόν οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν στη γαλλική ομάδα το ποσό του buy-out του Αμερικανού κι εκείνος ταξίδεψε στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει πως προστίθεται στο ρόστερ που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Γνωρίστηκε με τους ανθρώπους του συλλόγου του Πειραιά, βρέθηκε στο ΣΕΦ για ν' αντικρίσει το γήπεδο στο οποίο θ' αγωνίζεται και να περιηγηθεί στους χώρους του, ενώ, αξίζει να σημειωθεί πως το συμφωνητικό του με τον Ολυμπιακό θα έχει διετή διάρκεια, ώστε να πλαισιώσει τον Κώστα Παπανικολάου στη θέση «3».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.