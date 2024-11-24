Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Εθνική Ανδρών. Την Κυριακή (18:30, EΡΤ3, Novasports 4) η ελληνική ομάδα υποδέχεται την Μεγάλη Βρετανία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 στην PAOK Sports Arena, που αναμένεται να είναι κατάμεστη προκειμένου να δώσει ώθηση στην «επίσημη αγαπημένη» για να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στην τελική φάση.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 16:30, δύο ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Η είσοδος θα γίνεται αυστηρά με εισιτήριο και έγγραφο ταυτοποίησης και το φίλαθλο κοινό παρακαλείται να προσέλθει εγκαίρως προκειμένου να μη δημιουργηθεί συνωστισμός στις θύρες. Παιδιά ηλικίας ως 5 ετών μπορούν να εισέλθουν δωρεάν, χωρίς εξασφαλισμένη θέση.

Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό εθνικιστικού περιεχομένου. Ο χώρος του γηπέδου θα βιντεοσκοπείται από κλειστό κύκλωμα ασφάλειας.

