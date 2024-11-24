Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελλάδα-Μεγάλη Βρετανία: Όλα έτοιμα για το ματς - Στις 16:30 ανοίγουν οι θύρες του γηπέδου

Τα μέτρα ασφαλείας και η προσέλευση θεατών στο ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Μεγάλη Βρετανία στην PAOK Sports Arena

Γηπεδο ΠΑΟΚ

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Εθνική Ανδρών. Την Κυριακή (18:30, EΡΤ3, Novasports 4) η ελληνική ομάδα υποδέχεται την Μεγάλη Βρετανία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 στην PAOK Sports Arena, που αναμένεται να είναι κατάμεστη προκειμένου να δώσει ώθηση στην «επίσημη αγαπημένη» για να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στην τελική φάση.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 16:30, δύο ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Η είσοδος θα γίνεται αυστηρά με εισιτήριο και έγγραφο ταυτοποίησης και το φίλαθλο κοινό παρακαλείται να προσέλθει εγκαίρως προκειμένου να μη δημιουργηθεί συνωστισμός στις θύρες. Παιδιά ηλικίας ως 5 ετών μπορούν να εισέλθουν δωρεάν, χωρίς εξασφαλισμένη θέση.

Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό εθνικιστικού περιεχομένου. Ο χώρος του γηπέδου θα βιντεοσκοπείται από κλειστό κύκλωμα ασφάλειας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark