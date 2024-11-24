Παναθηναϊκός AKTOR: Εξελίξεις με τον τραυματισμό του Γκριγκόνις

Ο Μάριους Γκριγκόνις βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα στα «πιτς», καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση του. Έτσι, δεν έχει μπορέσει να τεθεί στις υπηρεσίες του Εργκίν Αταμάν στα τελευταία αρκετά παιχνίδια.

Το όλο θέμα όμως έχει εξέλιξη, η οποία είναι θετικότατη! Αρχικά η πολύ ευχάριστη εξέλιξη αφορά το γεγονός πως ο Λιθουανός άσσος δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Πράγμα το οποίο φοβόντουσαν στον Παναθηναϊκό αν συνέβαινε θα έκανε τα πράγματα πολύ δύσκολα για τη συνέχεια της σεζόν…

